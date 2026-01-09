Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στο ζήτημα του φθηνού αγροτικού ρεύματος και στη συμμετοχή σε αυτό των αγροτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (9/1) σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ ανέφερε: «Υπάρχει συζήτηση ότι η πλειοψηφία των αγροτών έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Όμως αυτήν τη στιγμή στο ΓΑΙΑ είναι 177.954 εγγεγραμμένοι που δικαιούνται αγροτικό ρεύμα. Ξέρετε πόσοι από αυτούς δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη; Οι 155.103, δηλαδή ποσοστό 87,2%. Ληξιπρόθεσμα έχουν οι 16.215, δηλαδή το 9,1%. Και αυτοί θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους».

«Η τιμή δεν μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί από κει και πέρα εγείρονται θέματα ευρωπαϊκού ανταγωνισμού» πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι η τιμή είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον πάροχο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση περί ανεπάρκειας των μέτρων, ο υπουργός σημείωσε πως «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη πλην της Ελλάδας. Υπάρχει στήριξη στην τιμή του αγροτικού ρεύματος μέσω του De minimis, αναλώνεται δηλαδή κάποιος οικονομικός πόρος που δίνει δυνατότητα μέσω του προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε χώρα-κράτος, αλλά αυτό γίνεται ad hoc ανά περίπτωση ανά χρονιά. Αυτό όμως είναι άλλο. Θεσμοθετημένη πάγια χαμηλή τιμή από την ίδια τη ΔΕΗ δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Από τα 9,3 η τιμή ανά κιλοβατώρα πάει στα 8,5».

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη είναι οριστικά, ωστόσο διευκρίνισε πως υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν.

«Προφανώς υπάρχουν πολλά θεσμικά ζητήματα που πρέπει να δούμε, παραδείγματος χάρη το πώς θα κλείσουμε την εκκρεμότητα που υπάρχει με το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) και το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που αφορά σε μεγάλο αριθμό αγροτών ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.