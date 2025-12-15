Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι όσοι αντιδρούν στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ουσιαστικά αρνούνται τη διαφάνεια και τους ελέγχους, επιδιώκοντας να παραμείνει ο Οργανισμός σε ένα καθεστώς που «γέννησε» τις παθογένειες του παρελθόντος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε πως «η απόλυτη διαφάνεια είναι το νούμερο ένα ζητούμενο».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «όταν ένα από τα αιτήματα είναι να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η πραγματικότητα που υπήρχε μέχρι σήμερα». Όπως εξήγησε, αυτό θα σήμαινε απουσία ελέγχων, ελλιπή διαχείριση των κονδυλίων και έλλειψη πρόσβασης στα πραγματικά στοιχεία των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, μόνο μέσω της ΑΑΔΕ μπορεί να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διασταυρωτικών ελέγχων και αποτελεσματική συνεργασία πληροφοριακών συστημάτων. Η διασύνδεση δηλώσεων ΟΣΔΕ, Ε9 και άλλων δεδομένων, τόνισε, θα επιτρέψει ουσιαστικές συγκρίσεις και θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο διάλογος με τους αγρότες δεν μπορεί να γίνεται υπό καθεστώς τελεσιγράφων. Ήδη έχει ξεκινήσει η κοστολόγηση των αιτημάτων τους, προκειμένου όλοι – αγρότες, πολίτες και κυβέρνηση – να γνωρίζουν τι ζητείται και τι είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Υπενθύμισε επίσης την ανοιχτή πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας συνάντηση με τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στήριξης που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως η θεσμοθετημένη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις. Επιπλέον, σημείωσε ότι εξετάζεται η παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ για φθηνό αγροτικό ρεύμα.