Σε σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή ήρθαν την Πέμπτη (30.04.2026) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης.

Αφορμή στάθηκε η αναχαίτιση των πλοίων του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια παίζοντας ηχητικό 59 δευτερολέπτων, το οποίο, όπως είπε, προερχόταν από μήνυμα του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού προς τα πλοία του στολίσκου. Σύμφωνα με την ίδια, το ηχητικό παρουσίαζε την προσπάθεια των πλοίων να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Υπέστησαν πειρατεία»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για μη αντίδραση απέναντι στην επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου η Ελλάδα έχει ευθύνη έρευνας και διάσωσης. «Αυτά τα ειρηνικά πλοία που πάνε να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι 22 πλοία του στολίσκου δέχθηκαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ κάτω από την Πελοπόννησο και κάτω από την Κρήτη», ενώ υποστήριξε ότι «έχουν απαχθεί» δεκάδες ακτιβιστές, οι οποίοι, όπως είπε, βρίσκονται «σε καθεστώς ομηρίας που αποτελεί διεθνές έγκλημα».

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παπασταύρου

Σε υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα προχωρήσει σε διεθνές διάβημα, διερωτώμενη αν «επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου από ένα ανεξάρτητο κράτος».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που βρισκόταν στα υπουργικά έδρανα, τον κάλεσε να εξηγήσει «τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα». «Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του ισραηλινού κράτους;», είπε χαρακτηριστικά.

Καιρίδης: «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

Η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και οι συνεχείς παρεμβάσεις της εκτός μικροφώνου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη.

Ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «κακοπαιγμένο θέατρο» και άφησε αιχμές ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πιέζεται πολιτικά από το κόμμα Καρυστιανού. «Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα», είπε, χαρακτηρίζοντάς την «εκπρόσωπο των πέντε», σε αναφορά στον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επί της ουσίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι στα διεθνή ύδατα «υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις». Όπως σημείωσε, οι ελληνικές αρχές έσπευσαν να προσφέρουν συνδρομή για διάσωση, αλλά τα πλοία επέστρεψαν, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβαίνοντες δήλωσαν στο ελληνικό Λιμενικό ότι δεν επιθυμούσαν να διασωθούν.