Σφοδρή επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στη Βουλή τόσο για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, την οποία χαρακτήρισε όνειδος για τη Δημοκρατία όσο και για την εκ νέου άκαρπη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων να ορίσει επικεφαλής σε τρεις Ανεξάρτητες Αρχές και τις κατηγορίες κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υποστήριξε δε πώς «η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της Δικαιοσύνης καθώς αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη και δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας ότι ”το λογισμικό Predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν διερωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός «τον ρώτησε αν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με predator από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό πού θα ήταν αυτοί. Στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν ως Νίξον;» και προσέθεσε: «Μας κάνετε πατριωτικά μαθήματα, όταν για τα στοιχειώδη ζητήματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις ”κότες” μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού».

Στρέφοντας τα βέλη του εναντίον του πρωθυπουργού ανέφερε: «Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να παραιτηθεί για να αναπνεύσει η χώρα, για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση και θα αποκαταστήσει το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα είπε ότι η ΝΔ κάνει τα ίδια και χειρότερα όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει τη κριτική του. «Δεν θα σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την παρακμή. Στηρίζετε το παρακράτος που έστησαν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δημητριάδης. Είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω – όσα εμπόδια βάζετε, όσες δολοπλοκίες και αν απεργάζεστε», τόνισε.

Κατήγγειλε ότι «το σύστημα Μαξίμου έστησε έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό με δήθεν ”ανώνυμους χρήστες” στα social media, για να πλήττει πολιτικούς αντιπάλους», αναφερόμενος στη καταδίκη του διαχειριστή του λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα με την επωνυμία «Georgy Zhukov», υποστηρίζοντας ότι είναι «γαλάζιο τρολ» και αρθρογράφος της εφημερίδας Manifesto και στενός συνεργάτης του κ. Λιβάνιου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σχετικά με τις έντονες αντιπαραθέσεις εξαιτίας των διαφωνιών διορισμού επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για τη στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θέλει παζάρια για τον διορισμό τους αλλά «από το ΠΑΣΟΚ δεν θα τα έχετε», όπως είπε. «Αν το ‘22 δεν υπήρχε ένας Μενουδάκος θα είχαμε τις αποκαλύψεις για τίς υποκλοπές;», σημείωσε. Κατηγόρησε ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση πως συνέπραξαν και διευκόλυναν στο πρόσφατο παρελθόν την κυβέρνηση.

«Αφήστε τις θεωρίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση. Αυτό το κόμμα είναι δημοκρατικό δεν είναι παρακρατικό. Όσοι ανέχεστε τη θεωρία του Μαξίμου είστε συνένοχοι», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.