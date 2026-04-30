Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μια τέλεια ευκαιρία να «ξεφύγεις» και να δεις 6+1 μίνι σειρές από τρεις διαφορετικές πλατφόρμες, οι οποίες ίσως σου έχουν περάσει απαρατήρητες ή και να μην είχες βρει τον χρόνο μέχρι τώρα. Ειδικά για τους φαν του θρίλερ ή του μυστηρίου αυτές είναι κάποιες σειρές που αξίζει να δουν.

Ξεκινώντας με το His & Hers (Netflix), μια σειρά ψυχολογικού θρίλερ με πρωταγωνιστές μια δημοσιογράφο που επιστρέφει στην παλιά της πόλη για να καλύψει μια δολοφονία, εκεί βρίσκεται αντιμέτωπη με τον επικεφαλή ντετέκτιβ της Αστυνομίας, που καλύπτουν την ίδια υπόθεση δολοφονίας.

Καθώς προχωρούν στην έρευνα, οι οπτικές τους συγκρούονται και βλέπουμε πως σε μια ιστορία, η αντικειμενικότητα είναι πολυτέλεια και βάζει σε δίλημμα τον θεατή για το ποιος μπορεί να λέει ψέματα ή να παραποιεί την αλήθεια.

Το Under the Banner of Heaven (Disney+) η δεύτερη σειρά στην λίστα είναι βασισμένη σε μια πραγμάτικη υπόθεση δολοφονίας το 1984. Ο Andrew Garfield και ο Gil Birmingham σε ρόλους ντετέκτιβ ερευνούν μια φρικτή δολοφονία που σχετίζεται με μια θρησκευτική οικογένεια. Η υπόθεση τους φέρνει αντιμέτωπους με ζητήματα πίστης, φανατισμού και βίας μέσα στην κοινότητα των Μορμόνων.

Παραμένοντας στο ίδιο κλίμα, στο Black Bird(Apple TV), που είναι επίσης εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, ένας νεαρός καταδικασμένος εγκληματίας δέχεται μια συμφωνία: να μεταφερθεί σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και να αποσπάσει ομολογία από έναν ύποπτο κατά συρροήν δολοφόνο. Αν τα καταφέρει, θα κερδίσει την ελευθερία του – αν όχι, θα μείνει για πάντα μέσα.

Το ψυχολογικο θρίλερ Defending Jacob (Apple TV) επικεντρώνεται στην οικογένεια ενός εισαγγελέα (Chris Evans) όταν η ζωή τους αλλάζει απότομα λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 14χρονος γιος του για την δολοφονία ενός συμμαθητή του. Ο πατέρας πεπεισμένος για την αθωότητα του γιου του, αναλαμβάνει να το αποδείξει παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φόνου, ξετυλίγοντας όμως ένα κουβάρι γεμάτο μυστικά.

Τι γίνεται όταν ο αδερφός σου που έχεις χάσει επαφή επιστρέφει από το πουθενά; Αυτό ακριβώς βιώνει ο πρωταγωνιστής του Black Rabbit(Netflix). Ο ιδιοκτήτης ενός πολυτελούς κλαμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν που μοιράζεται με τον αδερφό του αλλά και μια σειρά εγκλημάτων που τους κυνηγά καθώς το κλαμπ αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλώς χώρος διασκέδασης αλλά κόμβος παράνομων δραστηριοτήτων.

Η Σκανδιναβία για άλλη μια φορά αποδεικνύει γιατί είναι γνωστή για τα θρίλερ της. Το The Chestnut Man(Netflix), που επιστρέφει στις 7 Μαΐου μετά από πέντε χρόνια απουσίας, ξεκινά με μια γυναίκα που βρίσκεται δολοφονημένη και δίπλα της υπάρχει ένα μικρό ανθρωπάκι φτιαγμένο από κάστανα.

Η αστυνομία ξεκινά να ερευνά μια σειρά φόνων όπου τα θύματα βρίσκονται με αυτό το ανθρωπάκι δίπλα τους. Πάνω σε αυτό υπάρχουν αποτυπώματα που συνδέονται με ένα κορίτσι που θεωρείται νεκρό εδώ και έναν χρόνο—την κόρη μιας πολιτικού. Αυτό ανατρέπει τα πάντα και ανοίγει ξανά μια υπόθεση που είχε κλείσει.

Η τελευταία αλλα εξίσου σημαντική πρόταση είναι το Alien: Earth (Disney+). Τοποθετημένη στο σύμπαν του Alien, η σειρά ακολουθεί την άφιξη εξωγήινων οργανισμών στη Γη. Η ιστορία ξεκινά όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος συντρίβεται στη Γη.

Μια ομάδα επιστημόνων, στρατιωτικών και εταιρικών εκπροσώπων σπεύδει να ερευνήσει το συμβάν, πιστεύοντας αρχικά ότι πρόκειται για τεχνολογικό εύρημα τεράστιας αξίας. Πολύ γρήγορα όμως ανακαλύπτουν ότι μέσα στο σκάφος υπάρχει μια άγνωστη μορφή ζωής.