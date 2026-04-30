Νέοι φίλοι, ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές κινήσεις και υπαρξιακές αναζητήσεις φέρνουν σπαρταριστά ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», τη Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50.

Η Σάρα και ο Μιχάλης ψάχνουν απεγνωσμένα για νέους φίλους και ελπίζουν πως επιτέλους βρήκαν το τέλειο ζευγάρι για παρέα! Την ίδια ώρα, η γιαγιά Αντιγόνη αποφασίζει να αφήσει τα δικαστήρια και να βγει στη σύνταξη, ενώ παράλληλα πέφτει θύμα απάτης μαζί με τον κυρ-Στέλιο. Ο Μιχάλης και ο Σταύρος ταράζονται όταν καταλαβαίνουν πως περνάνε μια μικρή κρίση ηλικίας, ενώ η Σάρα προσπαθεί να πει «όχι» σε μια μεγάλη δουλειά και μπλέκει σε νέες περιπέτειες.

Οι ανησυχίες της καθημερινότητας γίνονται ο καμβάς για τα πιο σπαρταριστά ενσταντανέ, κάθε εβδομάδα στην κωμική σειρά «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 27 – «Καριέρα» (Δευτέρα 4 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα πασχίζει να αρνηθεί τη δελεαστική πρόταση για δουλειά μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, όμως η άρνηση αποδεικνύεται πολύ περίπλοκη. Την ίδια ώρα, η Αντιγόνη και ο Στέλιος πέφτουν θύματα ενός απατεώνα, γεγονός που αναστατώνει την οικογένεια. Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Μιχάλης συνειδητοποιούν με τον πιο κωμικό τρόπο πως τα συμπτώματα που νιώθουν έχουν όνομα: είναι η κλασική κρίση της μέσης ηλικίας που χτυπά την πόρτα τους.

Επεισόδιο 28 – «Νέοι Φίλοι» (Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης βιώνουν τη σπάνια τύχη να γνωρίσουν δύο άλλους γονείς με τους οποίους φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα. Η ελπίδα ότι επιτέλους βρήκαν τους «νέους τους φίλους» σύντομα εξανεμίζεται. Ο Τόνι κερδίζει μια καινούργια επιχείρηση στα χαρτιά και ορίζει υπεύθυνους για τη λειτουργία της τον Μιχάλη και τον Σταύρο. Η Αντιγόνη αποφασίζει να βγει στη σύνταξη.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

