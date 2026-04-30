Ο Γκιγέρμο Οτσόα ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, σκοπεύει να αποσυρθεί μετά το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ, το οποίο θα αποτελέσει το έκτο της καριέρας του και ταυτόχρονα την τελευταία του παρουσία στα γήπεδα. Μετά τη διοργάνωση, αναμένεται να «κρεμάσει τα γάντια» του, ολοκληρώνοντας την πορεία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο πολύπειρος γκολκίπερ θα αποχωρήσει ως παίκτης της ΑΕ Λεμεσού, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των AVS, Σαλερνιτάνα, Κλαμπ Αμέρικα, Σταντάρ Λιέγης, Μάλαγα, Γρανάδα και Αζαξιό. Με την εθνική Μεξικού έχει καταγράψει συνολικά 152 συμμετοχές, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.