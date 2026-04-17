Η Ομοσπονδία των Φιλάθλων (Football Supporters’ Association) καταγγέλλει ότι οι οπαδοί «στραγγίζονται οικονομικά» και «τιμολογούνται υπερβολικά», μετά την αποκάλυψη πως μια διαδρομή με τρένο διάρκειας 30 λεπτών για αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο στάδιο ΜετΛάιφ θα κοστίζει 150 δολάρια (περίπου 111 ευρώ).

Η διαδρομή από το Πεν Στέισον του Μανχάταν προς το γήπεδο στο Νιου Τζέρσεϊ, απόσταση περίπου 18 μιλίων, παρουσιάζει αύξηση άνω του 11x σε σχέση με το συνηθισμένο εισιτήριο των 12,90 δολαρίων (περίπου 9,50 ευρώ) μετ’ επιστροφής.

Δεν υπάρχουν εκπτώσεις, με αποτέλεσμα παιδιά και ηλικιωμένοι να πληρώνουν το ίδιο ποσό των 150 δολαρίων (111 ευρώ), ενώ τα εισιτήρια για λεωφορείο κοστίζουν 80 δολάρια (περίπου 59 ευρώ). Και στις δύο περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν μεταβιβάζονται και δεν επιστρέφονται.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 100 δολάρια, ωστόσο οι τελικές τιμές που ανακοινώθηκαν ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος για τους φιλάθλους.

Το γήπεδο ΜετΛάιφ – που για τη διοργάνωση θα μετονομαστεί σε «Νέα Υόρκη / Νιου Τζέρσεϊ Στάντιουμ» – θα φιλοξενήσει οκτώ αγώνες του τουρνουά, μεταξύ αυτών και αναμέτρηση της Αγγλίας, καθώς και τον τελικό.

Αντίστοιχες αυξήσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες πόλεις-έδρες, όπως στη Φόξμπορο της Βοστώνης, όπου οι μετακινήσεις έχουν εκτοξευθεί στα 80 δολάρια (59 ευρώ).

Εκπρόσωποι των φιλάθλων κάνουν λόγο για «απαράδεκτες χρεώσεις», τονίζοντας πως οι κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής δημιουργεί ένα ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο για τους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα (Ρωσία, Κατάρ) οι μετακινήσεις ήταν δωρεάν, κάτι που είχε συμφωνηθεί και στην αρχική φιλοσοφία της διοργάνωσης στις ΗΠΑ, αλλά τελικά δεν εφαρμόζεται.

Οι αντιδράσεις πλέον κλιμακώνονται, με τους φιλάθλους να κάνουν λόγο για ένα τουρνουά που «γίνεται όλο και πιο απρόσιτο» οικονομικά.

Πηγή: BBC