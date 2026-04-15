Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για τον τραυματισμό του Ούγκο Εκιτικέ.

Ο Γάλλος επιθετικός υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξιό πόδι και θα χάσει τους επόμενους 9 μήνες. Πλήγμα και για τη Γαλλία, ο οποία δεν θα τον έχει στη διάθεσή της ενόψει του Μουντιάλ.

Ο τρόπος που ο Εκιτίκε κατέρρευσε στο έδαφος, κρατώντας με έντονο πόνο τον δεξί του αστράγαλο, φανέρωσε ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και τελικά τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν.

