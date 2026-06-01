Παρά το γεγονός ότι οι Νορβηγοί αγωνίστηκαν χωρίς τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Μάρτιν Έντεγκααρντ, η ομάδα του Στάλε Σόλμπακεν κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από νωρίς.

Το σκορ άνοιξε στο 8’ ο Στραντ Λάρσεν, ενώ ο Νούσα έκανε το 2-0 στο 18’. Ο ίδιος παίκτης δημιούργησε διαρκώς προβλήματα στην άμυνα των Σουηδών, με τη Νορβηγία να βρίσκει και τρίτο γκολ στο 37’, ξανά με τον Στραντ Λάρσεν.

Στο δεύτερο μέρος οι πολλές αλλαγές έριξαν τον ρυθμό, όμως η Αλεξάντερ Ίσακ με όμορφο πλασέ μείωσε σε 3-1 στο 76’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

🚨🌍 | GOAL: ALEXANDER ISAK PULLS ONE BACK FOR SWEDEN! 🇳🇴 Norway 3-1 Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/MTcBIPFGrG — Futball Centa (@futballcenta) June 1, 2026

Η Νορβηγία ολοκληρώνει τα φιλικά της στις ΗΠΑ απέναντι στο Μαρόκο, ενώ η Σουηδία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του επόμενου τεστ με την Ελλάδα στη Σόλνα.