Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν έγιναν οι πρώτες ομάδες που «κλείδωσαν» μία θέση για τα ημιτελικά του UEFA Champions League.

Οι Παριζιάνοι πέτυχαν ακόμη μία νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ, αυτή τη φορά στο «Άνφιλντ» με το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνα δηλαδή το 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ που πέτυχε και τα δύο γκολ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Ενώ, αντίθετα η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να ηττήθηκε στο «Μετροπολιτάνο» με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα, αλλά χάρη στο 2-0 υπέρ της του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Οι «μπλαουγκράνα» προγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Γιαμάλ και Τόρες, πριν μειώσει ο Λούκμαν.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: