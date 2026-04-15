Νικήτρια στον εμφύλιο της Ισπανίας η Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετά από το 2-0 του πρώτου αγώνα στη Βαρκελώνη, άντεξε στην πίεση της Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς. Η νίκη με σκορ 2-1 των «μπλαουγκράνα», που έμειναν με 10 στο φινάλε του ματς, δεν ήταν αρκετή για να τους δώσει την πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπαρτσελόνα μπήκε φουριόζα στην αναμέτρηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν έχει κριθεί η πρόκριση. Ο Γιαμάλ έχασε ευκαιρία πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό δράσης, με τον Μούσο να αποκρούει, ενώ στο 4′ προηγήθηκε. Η άμυνα της Ατλέτικο έκανε τραγικό λάθος, με τον Τόρες να σερβίρει στον Γιαμάλ, που εκτέλεσε τον γκολκίπερ της Ατλέτικο. Η ομάδα του Σιμεόνε προσπάθησε δειλά δειλά να αντιδράσει, με τον Λούκμαν να αστοχεί στο 8’. Δύο λεπτά μετά, η Μπαρτσελόνα είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Όλμο να βγαίνει φάτσα με τον Μούσο που απέτρεψε το γκολ των Καταλανών.

Στο 24’ η ομάδα του Φλικ έφερε στα ίσα τη μονομαχία, κάνοντας το 2-0. Ο Όλμο έκανε κάθετη για τον Τόρες που με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Μούσο. Πλέον, οι «μπλαουγκράνα» είχαν ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα άγγιξε το 3-0 με κεφαλιά του Λόπεθ, που έβγαλε ο Μούσο, αλλά η Ατλέτικο πήρε στο 31’ πίσω το προβάδισμα πρόκρισης, με τον Γιορέντε να γυρίζει από τα δεξιά (μετά από ιδανική αντεπίθεση) και τον Λούκμαν να εκτελεί για το 1-2.

Αυτή η εξέλιξη έδειξε να δίνει άλλον αέρα στην Ατλέτικο ενόψει του δεύτερου μέρους, πιστεύοντας περισσότερο οι «ροχιμπλάνκος» στον εαυτό τους. Στο 53’ απείλησε με τον Λούκμαν να έχει μακρινό σουτ λίγο έξω.

Δύο λεπτά μετά η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε, αλλά εν τέλει δεν έκανε, το 2-1. Ο Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά διαπιστώθηκε μέσω VAR ότι ήταν offside. Στο 68’ λίγο έλειψε να κάνει το 2-2 η Ατλέτικο, με τον Γιορέντε να βρίσκεται σε θέση βολής και το δυνατό σουτ του να στέλνει την μπάλα λίγο έξω.

Στο 74’ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία η Ατλέτικο, με τον Λε Νορμάντ να μην καταφέρνει να νικήσει τον Γκαρθία εξ επαφής. Τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά στο 78’, αφού υπήρξε αριθμητικό πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους, με τον Γκαρσία να ανατρέπει τον Σέρλοθ και τον Τουρπέν να τον αποβάλλει έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Η τελική αντεπίθεση δεν στέφθηκε με επιτυχία από την ομάδα του Φλικ. Η Ατλέτικο στα ημιτελικά και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λις (16/4).