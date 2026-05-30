Η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία και τρόλαρε με επική ανάρτηση την Άρσεναλ, μετά τον χαμένο τελικό του Champions League.

Οι «μπλε» μόλις έχασε το πέναλτι ο Γκάμπριελ και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Παρί πρωταθλήτρια Ευρώπης, ανέβασαν αμέσως στα social media ανάρτηση με κούπα του Champions League, καλώντας όποιον θέλει να δει από κοντά το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να επισκεφθεί το Στάμφορντ Μπριτζ.

Φυσικά, μια ανάρτηση που δεν μπήκε τυχαία, με τους Μπλε να είναι η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει Champions League.

Η Άρσεναλ έφτασε πολύ κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε, όπως δεν τα είχε καταφέρει ούτε το 2006, όταν είχε ηττηθεί στον τελικό από την Μπαρτσελόνα με 2-1.