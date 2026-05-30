Ισραήλ και Λίβανος πραγματοποίησαν χθες στο Πεντάγωνο την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο συνομιλιών για θέματα ασφάλειας, με αντικείμενο την παρουσίαση πρότασης του ισραηλινού στρατού για πιλοτικό πρόγραμμα αποστρατιωτικοποίησης της Χεζμπολάχ και τη δημιουργία πιθανού κέντρου κοινών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών, η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος.

Όπως ανέφεραν πηγές στο i24, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Λίβανος δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την πραγματικότητα επί του πεδίου και δεν διαθέτει τα μέσα να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση εις βάρος του Ισραήλ.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ η λιβανική πλευρά επιμένει στο αίτημα για αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ, ωστόσο, χαρακτηρίζει το αίτημα μη ρεαλιστικό, επικαλούμενο την κλιμάκωση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εντός του λιβανικού εδάφους.

Αίτημα πρόσβασης στα στοιχεία του λιβανικού στρατού

Πριν από τη συνάντηση, ο πρέσβης Γιεχιέλ Λάιτερ τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και επαλήθευσης εντός του Λιβανικού Στρατού, ώστε να αποτραπεί η δράση μελών της Χεζμπολάχ στις τάξεις του. Η πρόταση του Ισραήλ περιλαμβάνει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία όλων των λιβανών στρατιωτών, με σκοπό τη διαμόρφωση δύναμης ικανής να αναλάβει επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.

Οι συζητήσεις διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, με το Ισραήλ να υπογραμμίζει ότι οι δύο διαδικασίες πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητες. Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν προβλέπεται αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το νότιο Λίβανο, ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Εκτιμήσεις για τη Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν από το i24, η ηγεσία της Χεζμπολάχ δεν έχει επανεκκινήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού. Κατά τις ίδιες πηγές, η οργάνωση έχει μεταφέρει κρίσιμες δομές διοίκησης σε άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας και σε περιοχές εκτός αυτής, χωρίς να τις έχει επαναφέρει στη Νταχίγια μετά την εκεχειρία.

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού εκτιμούν ότι οι επιθέσεις στη Νταχίγια δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Χεζμπολάχ, παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί.

Νέος γύρος συνομιλιών

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ωστόσο έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για την Τρίτη σε επίπεδο πρεσβευτών. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρεσβευτής του Λιβάνου αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο ενός μνημονίου κατανόησης ή άλλου πλαισίου συμφωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημόσιο κανάλι του Ισραήλ Kan, το βασικό εμπόδιο παραμένει ότι οι επιθέσεις κατά του ισραηλινού στρατού δεν προέρχονται από τον ίδιο τον Λίβανο, αλλά από τη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει τη δράση της παρά την κατάπαυση του πυρός.

Διπλωματικές προσπάθειες σε εξέλιξη

Ο λιβανικός στρατός έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ, χωρίς να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Παρά ταύτα, η οργάνωση διαθέτει σημαντικά ανώτερη στρατιωτική εμπειρία και δυνατότητες προβολής ισχύος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου, με επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις έχουν περιορισμένα αποτελέσματα, ενώ οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται κατά μήκος του μετώπου.