Επιθυμούσε όσο τίποτα την ανατροπή στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ωστόσο, είχε άλλη άποψη. Χτύπησε δις στο φινάλε του αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε νέα νίκη με 2-0 και με το συνολικό 4-0 πέρασε στους «4» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Για 4η σερί φορά φτάνει στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ η Παρί Σεν Ζερμέν. Σούπερ νίκη με 2-0 στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ (συνολικό 4-0) και πλέον περιμένει να μάθει από το Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης τον αντίπαλό της.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και σε διάστημα επτά λεπτών (10΄ και 17΄) έχασαν δύο σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθούν με τον Ντεμπελέ, αλλά στην πρώτη περίπτωση απομάκρυνε με γροθιές ο Μαμαρντσβίλι, ενώ στη δεύτερη η μπάλα κατέληξε άουτ (γυριστό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής).

Στο 27΄ η ατυχία… χτύπησε την πόρτα των γηπεδούχων καθώς σε μία «ανύποπτη» φάση γύρισε το πόδι του Εκιτικέ, με αποτέλεσμα να τραυμαιστεί και να αντικατασταθεί από τον Σαλάχ.

Με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο ο Αιγύπτιος έφτασε κοντά στο γκολ (σε διπλή ευκαιρία της Λίβερπουλ καθώς προηγήθηκε η προσπάθεια του Κερκέζ) αλλά λειτούργησαν άψογα οι αμυντικοί της Παρί (Μαρκίνιος και Σαφόνοφ) με συνέπεια να παραμείνει το 0-0. Αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία των παικτών του Σλοτ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 45΄ λίγο έλλειψε να εκμεταλλευτεί ένα λάθος του Πάτσο και πάλι ο Σαλάχ, αλλά μετά τη γρήγορη αντίδραση των αμυντικών της γαλλικής ομάδας, ο κίνδυνος απομακρύνθηκε.

Επιμένουν για το γκολ οι γηπεδούχοι και στο 57΄ από την απίστευτη ασίστ του Σαλάχ στον Κερκέζ και το διαγώνιο πλασέ του τελευταίου, η μπάλα είναι και πάλι εκτός εστίας.

Στο 64΄ ο διαιτητής θα δώσει πέναλτι υπέρ των «κόκκινων» σε πτώση του ΜακΆλιστερ από τον Πάτσο, όμως με την βοήθεια του VAR παίρνει πίσω την απόφαση του και ο αγώνας συνεχίστηκε.

Στο 71΄ ο Ενγκμόα δοκιμάζει το πόδι του, αλλά ο Σαφόνοφ μπλοκάρει τη μπάλα στο δυνατό συρτό σουτ του νεαρού.

Κι΄ ενώ η Λίβερπουλ πίεζε για το γκολ, η Παρί στην μια και μοναδική ευκαιρία που της δόθηκε στο β΄ ημίχρονο (72΄) πήρε προβάδισμα στο σκορ με… εκτελεστή τον Ντεμπελέ.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, από την ωραία ασίστ του Μπαρκολά στον Ντεμπελέ, διαμορφώθηκε το τελικό 0-2.

Η Λίβερπουλ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στα δύο παιχνίδια. Η Παρί συνεχίζει να δείχνει σταθερότητα στην Ευρώπη και περιμένει πλέον έναν σούπερ ημιτελικό, είτε με την Μπάγερν Μονάχου, είτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.