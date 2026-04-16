Το αγωνιστικό παζλ του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει συμπληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο ένα σημαντικό ερωτηματικό εξακολουθούσε να παραμένει γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση.

Οι αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως πλέον υποχωρούν, μετά και τις επίσημες τοποθετήσεις του Τζάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA, μιλώντας σε φόρουμ στην Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα λάβει κανονικά μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η ιρανική ομάδα θα είναι εκεί, σίγουρα. Ελπίζουμε μέχρι τότε η κατάσταση να είναι ειρηνική, κάτι που θα ήταν φυσικά θετικό. Ωστόσο το Ιράν πρέπει να συμμετάσχει, εκπροσωπεί τον λαό του, έχει προκριθεί και οι παίκτες θέλουν να αγωνιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πιθανής απουσίας.

Το Ιράν έχει ήδη προγραμματισμένα παιχνίδια στον όμιλο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ θα αντιμετωπίσει και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.