Ο Σαρντάρ Αζμούν έμεινε εκτός των τελευταίων κλήσεων της εθνικής Ιράν, με τα τοπικά Μέσα να κάνουν λόγο για απόφαση που δεν σχετίζεται με την αγωνιστική του κατάσταση, αλλά με πολιτικούς λόγους.

Ο διεθνής επιθετικός, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους της γενιάς του μαζί με τον Μεχντί Ταρεμί και τον Αλιρεζά Τζαχανμπάκς, φαίνεται πως δεν διατηρεί καλές σχέσεις με το καθεστώς, κάτι που έχει επηρεάσει επανειλημμένα την παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αφορμή για τον νέο αποκλεισμό αποτέλεσε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται μαζί με τον Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ. Η συγκεκριμένη κίνηση φέρεται να ερμηνεύτηκε ως πολιτικά ευαίσθητη, δεδομένης της έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αζμούν βρίσκεται στο επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους. Το 2022, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε δεχθεί έντονες πιέσεις για τον αποκλεισμό του, λόγω δημόσιων τοποθετήσεων υπέρ των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.