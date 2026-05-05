Η Βαλένθια ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο παιχνίδι της στη σειρά των Play-Offs της EuroLeague, ταξιδεύοντας στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, έχοντας την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-0.

Οι Ισπανοί γνωρίζουν πως χρειάζονται τουλάχιστον μία νίκη για να παραμείνουν «ζωντανοί» στη σειρά, καθώς νέα ήττα θα σημάνει και τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το αγωνιστικό κομμάτι, ωστόσο, περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 2. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπήρξαν καταγγελίες για τη φιλοξενία στη «Roig Arena», ενώ η Βαλένθια απάντησε κάνοντας λόγο για προκλητική συμπεριφορά της ελληνικής αποστολής.

Μάλιστα, η ένταση κορυφώθηκε όταν – σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ – αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στα αποδυτήρια και επιχείρησαν να προχωρήσουν σε σύλληψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Το ήδη τεταμένο κλίμα, σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα που αναμένεται «καυτή» στο ΟΑΚΑ, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της Βαλένθια. Σύμφωνα με την «AS», η αποστολή των Ισπανών θα συνοδεύεται από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας, αποτελούμενη από προσωπικό που εργάζεται στη «Roig Arena».

Στόχος της κίνησης αυτής είναι να διασφαλιστεί η ομαλή παρουσία της ομάδας στην Αθήνα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αποφεύγοντας οποιοδήποτε απρόοπτο.