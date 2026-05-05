Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four, «καθαρίζοντας» τη σειρά με τη Μονακό με 3-0 νίκες, μετά και το επιβλητικό 105-82 στο Μόντε Κάρλο. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει το «παρών» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2013.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός έχει τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε δύο φορές σε Final Four (τελικός 2017 και μικρός τελικός 2024), με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα, ενώ απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας έχει αγωνιστεί μόνο στον ημιτελικό του 1999 στο Μόναχο, όπου γνώρισε την ήττα.