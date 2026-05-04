Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των playoffs απέναντι στη Βαλένθια, με μοναδικό στόχο να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της στο Telekom Center και να φτάσει στο 3-0. Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του μόνο τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος συνεχίζει την αποκατάστασή του μετά τον τραυματισμό στο γόνατο.

Παρά την απουσία του, το υπόλοιπο ρόστερ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η παρουσία των φιλάθλων, που αναμένεται να δημιουργήσουν θερμή ατμόσφαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι η αναμέτρηση είχε αρχικά ανακοινωθεί ως sold out, προέκυψε νέα διάθεση εισιτηρίων.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει οργανωμένη παρουσία οπαδών της Βαλένθια στις εξέδρες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους φίλους του «τριφυλλιού» να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.