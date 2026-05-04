Ολυμπιακός: Με άρωμα… Ρώμης ο Εβάν Φουρνιέ – Εμφάνιση με ιστορικό μπλουζάκι στην αναχώρηση για Μονακό (pics)
Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει να δείχνει τη σύνδεσή του με την ιστορία του Ολυμπιακού, ακόμη και εκτός παρκέ. Ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε στην αναχώρηση της ομάδας για το Μονακό και το Game 3 των Play-Offs της EuroLeague, φορώντας ένα ξεχωριστό ρετρό μπλουζάκι. Συγκεκριμένα, η επιλογή του ήταν αφιερωμένη στο ιστορικό «έπος» της Ρώμης, όταν οι […]
Γιώργος Μπαρτζώκας: «Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες – Το διακύβευμα, να πάμε στο Final Four, είναι μεγάλο»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Πριγκιπάτο, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague (5/4, 20:45, Novasports Prime). Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μπροστά με 2-0 στη σειρά και επιθυμούν να κλείσουν τη δουλειά, κερδίζοντας και το τρίτο παιχνίδι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four […]
Ολυμπιακός: Αποχωρεί η Άννα Σπυριδοπούλου μετά από 9 χρόνια και 12 τίτλους με τις ερυθρόλευκες
Μετά από μια μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, η Άννα Σπυριδοπούλου αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, κλείνοντας έναν κύκλο εννέα ετών γεμάτο διακρίσεις, τίτλους και έντονες στιγμές. Η έμπειρη αθλήτρια συνέδεσε το όνομά της με μία από τις πιο «χρυσές» περιόδους του συλλόγου, κατακτώντας συνολικά 12 τρόπαια και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική κυριαρχία των «ερυθρόλευκων». […]
Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 3 στο Μονακό απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, με στόχο να «σκουπίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Τάισον Γουόρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό […]
Δείπνο ενότητας για την ΑΕΚ πριν το Final Four στην Μπανταλόνα (pics)
Η ΑΕΚ χαλάρωσε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρόκληση του Final Four του Basketball Champions League, με την ομάδα να δειπνεί στη Βουλιαγμένη σε εξαιρετικό κλίμα. Η αποστολή της Ένωσης συγκεντρώθηκε την Κυριακή (3/5), με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλου, αλλά και του προέδρου Βαγγέλη Αγγελόπουλου, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει των […]