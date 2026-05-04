Μετά από μια μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, η Άννα Σπυριδοπούλου αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, κλείνοντας έναν κύκλο εννέα ετών γεμάτο διακρίσεις, τίτλους και έντονες στιγμές.

Η έμπειρη αθλήτρια συνέδεσε το όνομά της με μία από τις πιο «χρυσές» περιόδους του συλλόγου, κατακτώντας συνολικά 12 τρόπαια και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική κυριαρχία των «ερυθρόλευκων». Με την παρουσία της εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και τη συνολική της στάση, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, με τον σύλλογο να αποχαιρετά μια αθλήτρια που ξεχώρισε τόσο για το ταλέντο όσο και για τον χαρακτήρα της, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Εννέα χρόνια, 12 τρόπαια, “αμέτρητες” νίκες. Αυτά ζήσαμε στο κοινό μας ταξίδι με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μετά από εννέα σεζόν μαζί, οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Άννα, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές. Για το πάθος, τη μαχητικότητά σου, την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό μας. Για την προσφορά σου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με το σπουδαίο σου ταλέντο και την ξεχωριστή σου προσωπικότητα!

Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου! Για πάντα κομμάτι της “ερυθρόλευκης” οικογένειας.»