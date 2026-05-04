Ο ανήλικος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο, ο οποίος τον γρονθοκόπησε και τον έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα στην άνω γνάθο. Όλα ξεκίνησαν από ένα τυχαίο σπρώξιμο μέσα στο πλήθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τραγουδιστή στην κεντρική πλατεία, όπου επικρατούσε έντονος συνωστισμός. Ο 17χρονος παρακολουθούσε τη συναυλία μαζί με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις κοπέλες φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου. Η γυναίκα αντέδρασε έντονα, αρχικά με ύβρεις και στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στην κοπέλα. Ο 17χρονος, τρομαγμένος από τη σκηνή, άρχισε να φωνάζει, γεγονός που προκάλεσε την οργή του 25χρονου.

Ο δράστης επιτέθηκε πρώτα στη μία αδερφή και αμέσως μετά χτύπησε με δύο γροθιές στο πρόσωπο τον ανήλικο μαθητή. Το ζευγάρι απομακρύνθηκε βιαστικά από το σημείο, βρίζοντας και απειλώντας, ενώ επικράτησε αναστάτωση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ανέλαβαν την υπόθεση. Με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, εντόπισαν το ζευγάρι το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου και τους συνέλαβαν. Κατά την προανάκριση, οι δύο νεαροί φέρεται να αποδέχθηκαν τις πράξεις τους.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και για υπόθαλψη. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Εντύπωση προκαλεί ότι ο δράστης εμφανίζεται ως γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που –σύμφωνα με τις αρχές– αποτυπώθηκε και στη σφοδρότητα των χτυπημάτων του.