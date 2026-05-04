Ένα αεροσκάφος Boeing κατέγραψε με τις κάμερές του τη στιγμή που χτυπά με τους τροχούς του ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

Το περιστατικό συνέβη όταν αεροπλάνο τύπου Boeing 767-400 της United Airlines προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη. Καθώς περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, το αεροσκάφος χτύπησε φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές, στο αεροσκάφος επέβαιναν 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ο οδηγός του φορτηγού υπέστη σοκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Αργότερα πήρε εξιτήριο.

Το φορτηγό επλήγη από τους τροχούς του αεροσκάφους, καθώς το σύστημα προσγείωσης ήταν ήδη ανοιχτό. Το Boeing φέρεται να χτύπησε και δεύτερο όχημα, τύπου τζιπ, που κινούνταν στον ίδιο δρόμο τη στιγμή του συμβάντος.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

«Ένα από τα ελαστικά του συστήματος προσγείωσης του αεροπλάνου πέρασε μέσα από το παράθυρο και το παρμπρίζ του φορτηγού».

Από την πλευρά της η United Airlines σημειώνει:

«Κατά την τελική προσέγγιση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η πτήση 169 της United ήρθε σε επαφή με μία κολόνα φωτισμού. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, τροχοδρόμησε κανονικά προς την πύλη και κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Η ομάδα συντήρησής μας αξιολογεί τη ζημιά στο αεροσκάφος και θα διερευνήσουμε πώς συνέβη αυτό».