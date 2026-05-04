Η Ακτή Αμάλφι καταγράφει αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο εντυπωσιακό παραθαλάσσιο χωριό της νότιας Ιταλίας. Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο σχολίασε την κατάσταση, κάνοντας λόγο για εικόνες που, όπως ανέφερε, θυμίζουν «σκηνές βγαλμένες κατευθείαν από τον τρίτο κόσμο».

Βίντεο δείχνουν στενά δρομάκια στο Ποζιτάνο γεμάτα επισκέπτες που κινούνται με δυσκολία. Ο Αντόνιο Ατιανέζε κάτοικος της Νοτσέρα Ινφεριόρε, σχολίασε: «Στους δημάρχους και τους διοικητικούς της Ακτής του Αμάλφι αρέσει αυτό το χάος, αλλιώς θα είχαν ήδη εκδώσει διαταγές για να εκπολιτίσουν αυτόν τον μαζικό τουρισμό. Έτσι πάει εδώ και χρόνια, και η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο».

Στην πόλη του Αμάλφι, σύμφωνα με τη Daily Mail, ουρές επισκεπτών εκτείνονται από τα πλοία στο λιμάνι. Οι σχολιαστές κάνουν λόγο για έναν τύπο τουρισμού ιδιαίτερα επιζήμιο, γνωστό ως «mordi e fuggi» (φάε και φύγε), όπου οι ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν ελάχιστα και περιορίζονται σε φθηνά αναμνηστικά.

Αντιδράσεις από τον πρώην δήμαρχο του Ποζιτάνο

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο Σαλβατόρε Γκαλιάνο, χαρακτήρισε τον συνωστισμό ως «σκηνές βγαλμένες κατευθείαν από τον τρίτο κόσμο». Ο Γκαλιάνο, σήμερα ιδιοκτήτης πεντάστερου ξενοδοχείου στο Πραϊάνο, δήλωσε στην Telegraph: «Οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί αναταραχή».

Ζήτησε επίσης τη θέσπιση κανονισμών για τα κρουαζιερόπλοια που καταφθάνουν στο Ποζιτάνο, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η ομορφιά της Ακτής Αμάλφι καταστρέφεται».

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού στην Ευρώπη

Σημειώνεται ότι, ο υπερτουρισμός αποτελεί ολοένα και πιο έντονο φαινόμενο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η Βενετία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω του πλήθους επισκεπτών, ενώ το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία έχει κατακλυστεί από τουρίστες μετά τα γυρίσματα της σειράς «Game of Thrones», γεγονός που εκτόξευσε τα κόστη διαμονής και διατροφής.

Αντίστοιχα, στη Βαρκελώνη οι κάτοικοι διοργανώνουν διαδηλώσεις ενάντια στον μαζικό τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση εξοχικών κατοικιών και καταλυμάτων Airbnb έχει οδηγήσει σε άνοδο των ενοικίων για τους ντόπιους. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διανυκτερεύουν στην πόλη, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση στον αστικό ιστό.