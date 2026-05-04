Ένταση σημειώθηκε σε πτήση της AirAsia X από την Κίνα προς τη Μαλαισία, όταν μια επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος επειδή φώναζε στους αεροσυνοδούς ότι δεν μιλούσαν αγγλικά. Η αναστάτωση προκάλεσε καθυστέρηση περίπου δύο ωρών στην προγραμματισμένη αναχώρηση.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε πως ήταν αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας σε ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία και ότι «γυρνούσε ένα ριάλιτι σόου». Κατά τη διάρκεια των οδηγιών ασφαλείας, που ανακοινώνονταν στα αγγλικά και στα μαλαισιανά, σηκώθηκε όρθια και φώναξε: «Είμαι από την Κίνα!».

Η πτήση D7809 θα απογειωνόταν από το αεροδρόμιο Τσονγκκίνγκ Τζιανγκμπέι με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ στις 2 τα ξημερώματα, αλλά παρέμεινε καθηλωμένη έως τις 3:46. Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ένταση ξεκίνησε όταν η επιβάτης αρνήθηκε να θέσει το κινητό της σε λειτουργία πτήσης κατά την τροχοδρόμηση.

Όταν ένας άλλος επιβάτης άρχισε να καταγράφει το περιστατικό, η γυναίκα αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας σύμφωνα με τη Daily Mail «γιατί σε μια διεθνή πτήση δεν μιλάνε κινέζικα;».

Η επιβάτης, που δήλωσε ότι εργάζεται ως αεροσυνοδός της China Southern Airlines εκτός υπηρεσίας, απαίτησε να της ζητήσουν συγγνώμη όσοι την κατέγραφαν. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την ηρεμήσει, αρνήθηκε να καθίσει ή να συμμορφωθεί με τις οδηγίες ασφαλείας.

Ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ο πιλότος επέστρεψε το αεροσκάφος στην πύλη και κάλεσε την αστυνομία του αεροδρομίου, η οποία απομάκρυνε την επιβάτη.

Εκπρόσωπος των αρχών του αεροδρομίου Τσονγκκίνγκ επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε για «διατάραξη της δημόσιας τάξης σε αεροσκάφος».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της AirAsia X, Μπενιαμίν Ισμαήλ, δήλωσε: «Ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει για λόγους ασφάλειας και τάξης στο αεροσκάφος, καθώς η επιβάτης αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες και παρεμπόδιζε τα καθήκοντα του πληρώματος. Η επιβάτης απομακρύνθηκε από τις τοπικές αρχές. Θα θέλαμε να επαινέσουμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους κατά τη διαχείριση της κατάστασης σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες».

Τέλος, από την πλευρά της, η China Southern Airlines διέψευσε ότι η γυναίκα ήταν υπάλληλός της, δηλώνοντας: «Το εμπλεκόμενο άτομο δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας μας».