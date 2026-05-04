Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης Κωνσταντίνας Χ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (3/5) από την περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οργανισμός ενημερώθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της. Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Κωνσταντίνα Χ. έχει ύψος 1,58 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου.

Όποιος διαθέτει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Επικοινωνία μπορεί να γίνει επίσης με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.