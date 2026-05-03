Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου Σάμυ Αλί, αιγυπτιακής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σάμυ (ον.) Αλί (επ.), έχει ύψος 1,57 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη κοντομάνικη μπλούζα ,κόκκινη αθλητική βερμούδα και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση