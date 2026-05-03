Ένα τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Λάρδου στη Ρόδο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 10 μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να απεγκλωβίσει τον ηλικιωμένο άνδρα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.