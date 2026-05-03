Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για την Αφρική (Africom) ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί αγνοούνται στο νοτιοδυτικό Μαρόκο, κατά τη διάρκεια των ετήσιων πολυεθνικών στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγονται στη χώρα.

Σύμφωνα με την Africom, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μαρόκο και άλλες χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση «African Lion» έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, στην περιοχή εκπαίδευσης Cap Draa, κοντά στο Ταν Ταν και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η στρατιωτική άσκηση, που ξεκίνησε τον Απρίλιο, πραγματοποιείται σε τέσσερις χώρες — το Μαρόκο, την Τυνησία, τη Γκάνα και τη Σενεγάλη — και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη των δύο στρατιωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι, η «African Lion», που διεξάγεται από το 2004, αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ στην Αφρική. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν συνήθως υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους κορυφαίους Αφρικανούς συμμάχους τους.