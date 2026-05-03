Νέα υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένων συγκλονίζει την Χίο, με τις καταγγελίες συγγενών να προκαλούν οργή και ερωτήματα για την απονομή δικαιοσύνης και την κρατική μέριμνα απέναντι στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News και του Νίκου Ευαγγελάτου, ένας 98χρονος άνδρας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τη φροντίστριά του, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο ηλικιωμένος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε την οικογένεια του θύματος.

Η κόρη του 98χρονου, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», ξέσπασε: «Τι δικαιοσύνη υπάρχει; Κάνουμε ό,τι πρέπει, έχουμε αποδείξεις, πάμε στην αστυνομία και το καταγγέλλουμε. Εμάς δεν έγινε καν το δικαστήριο. Αφέθηκε ελεύθερη ερήμην. Ποιος θα μας προστατεύσει;».

Η γυναίκα περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες η οικογένεια φρόντιζε τον ηλικιωμένο πατέρα τους, εκφράζοντας αγανάκτηση για την απόφαση του εισαγγελέα να αφήσει ελεύθερη τη φροντίστρια. «Αν δείτε τις φωτογραφίες που έχει η αστυνομία, το πριν και το μετά, είναι αδιανόητο», πρόσθεσε.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από κακοποίηση 84χρονης

Την ίδια ώρα, άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης γυναίκας στη Χίο έρχεται στο φως. Στις 1 Μαΐου 2026, στις 4:25 το απόγευμα, μια 84χρονη που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ κακοποιείται βάναυσα από τη φροντίστριά της, όπως αποκάλυψαν οι «Εξελίξεις Τώρα» και το MEGA.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας προκαλούν σοκ. Η φροντίστρια φαίνεται να επιτίθεται λεκτικά και σωματικά στην ηλικιωμένη, ενώ εκείνη παραμένει αβοήθητη στο κρεβάτι, ανίκανη να αντιδράσει. Η γυναίκα κλαίει και ζητά να μην τη χτυπά, όμως η φροντίστρια συνεχίζει.

Οι συγγενείς της 84χρονης κατέθεσαν μήνυση και η φροντίστρια οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η έρευνα για το αν έχουν υπάρξει και άλλα θύματα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η μαρτυρία της νύφης που αποκάλυψε τον βασανισμό

Η νύφη της 84χρονης περιέγραψε στις «Εξελίξεις Τώρα» πώς αποκάλυψε την κακοποίηση, όταν παρατήρησε ότι η πεθερά της κοιμόταν υπερβολικά πολλές ώρες και είχε αλλάξει συμπεριφορά. «Αποφάσισα να βάλω μια κάμερα κρυφά γιατί φοβήθηκα μήπως της δίνει κάτι χωρίς συνταγή γιατρού», είπε.

Όπως αποδείχθηκε, η 76χρονη φροντίστρια κακοποιούσε την ηλικιωμένη. «Είδα τη Βουλγάρα να τη χτυπάει στο κεφάλι και να τη σπρώχνει βίαια. Κατέγραψα τρία βίντεο και τα παρέδωσα στην αστυνομία», ανέφερε η νύφη της 84χρονης.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας, ενώ διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση που επιβεβαίωσε μώλωπες και εκχυμώσεις. Παρά τα ευρήματα, η φροντίστρια καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.

«Το θέμα δεν είναι μόνο νομικό, είναι και ηθικό. Όταν η κακοποίηση αποδεικνύεται και η ίδια το ομολογεί, πώς επιβάλλεται τόσο ήπια ποινή;» διερωτήθηκε η νύφη της ηλικιωμένης.

Η ανάγκη για ουσιαστική προστασία των ηλικιωμένων

Τα δύο περιστατικά στη Χίο επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης ηλικιωμένων και της απουσίας επαρκών μηχανισμών ελέγχου και προστασίας. Οι οικογένειες ζητούν δικαιοσύνη και αυστηρότερη αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με αγανάκτηση τις αποκαλύψεις.