Ο Γιάννης Γιαννιώτας περίμενε καρτερικά τις ευκαιρίες που παίρνει πλέον από τον Μιχάλη Γρηγορίου, όπως το ίδιο καρτερικά περίμενε και το πρώτο γκολ του μετά την επιστροφή του στον Άρη.

Αυτό ήρθε εν τέλει κόντρα στον ΟΦΗ, διαμορφώνοντας με εξαιρετικό τελείωμα το 0-2 στο Παγκρήτιο. Ένα τέρμα που συνδυάστηκε με τα δάκρυα τα οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο έμπειρος εξτρέμ.

Ο Γιαννιώτας ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέρμα το οποίο πέτυχε, το οποίο αφιέρωσε σε ένα δικό του πρόσωπο που «έφυγε» από τη ζωή. «Το περίμενα καιρό. Είχα υποσχεθεί σε κάποιο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, ότι θα του ντο αφιερώσω. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε και το έκανα», ήταν τα λόγια του εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια μετά το τέλος του αγώνα.