Με αρκετές αλλαγές παρατάσσεται ο Άρης στο σημερινό ματς απέναντι στον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε ανανέωση στα άκρα της άμυνας, επιλέγοντας τους Φαντιγκά και Φρίντεκ. Στη μεσαία γραμμή, ο Γένσεν θα πλαισιώσει τον Ράτσιτς, ενώ ο Ντούντου αποτελεί νέα προσθήκη στη μεσοεπιθετική τριάδα και συγκεκριμένα στα αριστερά αντί του Γιαννιώτα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μορόν (ίωση), Μεντίλ (ανέτοιμος) και ο Αλφαρέλα

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Γένσεν, Ράτσιτς – Γκαρέ, Πέρεθ, Ντούντου – Καντεβέρε.

Στον ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με τον τελικό Κυπέλλου.

Ο Λίλο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, την τριάδα των κεντρικών αμυντικών αποτελούν οι Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς. Στην τετράδα θα βρίσκονται οι Αθανασίου, Σενγκέλια, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος και στην επίθεση οι Φούντας, Νους, Σαλσίδο.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο – Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς – Σενγκέλια, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αθανασίου – Φούντας, Νους, Σαλσέδο