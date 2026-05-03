Τη Δευτέρα (04/05) η Σεβίλλη υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 34η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Ανδαλουσιανούς.

Η πρώην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και με το τέλος της σεζόν να πλησιάζει, η παρουσία της τη νέα χρονιά στη La Liga κρίνεται αμφίβολη.

Στο πλαίσιο της εμψύχωσης των ποδοσφαιριστών, πλήθος φιλάθλων του συλλόγου στήριξε τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής.

🚨 Incroyable soutien des supporters de Séville ! 🇪🇸🔥 Les Sévillans doivent absolument bien finir la saison afin de rester en Liga. pic.twitter.com/zxVOv2a4zw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 3, 2026

Συμμετοχή στα συνθήματα των ένθερμων φίλων της Σεβίλλης είχε και ο αρχηγός της πολυνίκης του Europa League, Νεμάνια Γκουντέλι.

Μάλιστα, ο Σέρβος μέσος πήρε τον λόγο, βροντοφωνάζοντας πως είναι αδύνατον να πέσει η ομάδα: «Αδύνατον να υποβιβαστεί αυτή η ομάδα. Θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο».