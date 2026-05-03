Τη Δευτέρα (04/05) η Σεβίλλη υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 34η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Ανδαλουσιανούς.

Η πρώην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και με το τέλος της σεζόν να πλησιάζει, η παρουσία της τη νέα χρονιά στη La Liga κρίνεται αμφίβολη.

Στο πλαίσιο της εμψύχωσης των ποδοσφαιριστών, πλήθος φιλάθλων του συλλόγου στήριξε τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής.

Συμμετοχή στα συνθήματα των ένθερμων φίλων της Σεβίλλης είχε και ο αρχηγός της πολυνίκης του Europa League, Νεμάνια Γκουντέλι.

Μάλιστα, ο Σέρβος μέσος πήρε τον λόγο, βροντοφωνάζοντας πως είναι αδύνατον να πέσει η ομάδα: «Αδύνατον να υποβιβαστεί αυτή η ομάδα. Θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο».

