Τη Δευτέρα (04/05) η Σεβίλλη υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 34η αγωνιστική, σε μία αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους Ανδαλουσιανούς.
Η πρώην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και με το τέλος της σεζόν να πλησιάζει, η παρουσία της τη νέα χρονιά στη La Liga κρίνεται αμφίβολη.
Στο πλαίσιο της εμψύχωσης των ποδοσφαιριστών, πλήθος φιλάθλων του συλλόγου στήριξε τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής.
🚨 Incroyable soutien des supporters de Séville ! 🇪🇸🔥
Les Sévillans doivent absolument bien finir la saison afin de rester en Liga. pic.twitter.com/zxVOv2a4zw
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 3, 2026
Συμμετοχή στα συνθήματα των ένθερμων φίλων της Σεβίλλης είχε και ο αρχηγός της πολυνίκης του Europa League, Νεμάνια Γκουντέλι.
Μάλιστα, ο Σέρβος μέσος πήρε τον λόγο, βροντοφωνάζοντας πως είναι αδύνατον να πέσει η ομάδα: «Αδύνατον να υποβιβαστεί αυτή η ομάδα. Θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο».
🚨 Le capitaine du FC Séville Nemanja Gudelj 🇷🇸 prend la parole devant les supporters, avant un match couperet contre la Real Sociedad.
« IMPOSSIBLE que cette équipe soit reléguée. Nous allons TOUT donner sur le terrain. » 👊
Séville est 18e de Liga. 😨 pic.twitter.com/omEO81evWC
— Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2026