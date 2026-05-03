Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Άρη στο Παγκρήτιο για την 3η αγωνιστική των Play-Offs για τις θέσεις 5-8 της Super League.
Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης, πατήστε εδώ.
Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Άρη στο Παγκρήτιο για την 3η αγωνιστική των Play-Offs για τις θέσεις 5-8 της Super League.
Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης, πατήστε εδώ.
Την ενδεκάδα του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League. Τα περιθώρια έχουν στενέψει σ’ ότι αφορά τη «μάχη» για τη 2η θέση, που δεν είναι στόχος, αλλά ανάγκη για τους «ασπρόμαυρους» του Ραζβάν Λουτσέσκου. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Παβλένκα, Κένι, […]
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν σταματάει να ταξιδεύει και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR αυτήν τη φορά βρέθηκε στην Ιορδανία για ένα ακόμη ταξίδι αστραπή. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός στο πολύ πρόσφατο παρελθόν εκμεταλλευόμενος τα ρεπό του από τους πράσινους έχει βρεθεί σε Ινδία, Σαντορίνη και Λουγκάνο, με το Αμάν […]
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Stoiximan Super League μετά τη διακοπή που προηγήθηκε λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των playoffs. Ο Βάσκος τεχνικός είχε σχεδόν πλήρες ρόστερ στη διάθεσή του, με μοναδικές απουσίες εκείνες των Μπρούνο και Κλέιτον, που έμειναν εκτός λόγω των περιορισμών στους […]
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (03/05, 17:30) στη ρεβάνς των ημιτελικών του UEFA Champions League Γυναικών, με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το MegaNews, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στο Μόναχο, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αφήνοντας […]
Ανησυχία προκλήθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο θρυλικός πρώην προπονητής της ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο Old Trafford. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μεταφορά του 84χρονου τεχνικού έγινε για προληπτικούς λόγους, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εμφανίζονται αισιόδοξοι πως σύντομα θα επιστρέψει στο […]