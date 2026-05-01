Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι φίλαθλοι του ΟΦΗ συνέχισαν τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τραγούδι, συνθήματα και έντονο παλμό.

Η Πέγκυ Ζήνα εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε γνωστό μαγαζί της πόλης και πολύ γρήγορα η ατμόσφαιρα απέκτησε… γηπεδικό χαρακτήρα, καθώς οι οπαδοί της κρητικής ομάδας έδωσαν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, η δημοφιλής τραγουδίστρια ενώθηκε με τον κόσμο και τραγούδησε μαζί τους συνθήματα υπέρ του ΟΦΗ, απογειώνοντας το κέφι και προκαλώντας αποθέωση.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από την αρχή μέχρι το τέλος, με μουσική, ενθουσιασμό και εικόνες που θύμιζαν γιορτή τίτλου, σε μια Κρήτη που συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς της μεγάλης επιτυχίας της ομάδας.