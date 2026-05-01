Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 16 ετών, ενώ ο τέταρτος είναι 19 ετών. Το περιστατικό συνδέεται με παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και με ιδιαίτερα θρασύτατη κλοπή κατασχεμένου οχήματος από χώρο φύλαξης της Τροχαίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι τέσσερις ημεδαποί κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβίαση φύλαξης της αρχής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις βραδινές ώρες της 22ας Απριλίου 2026, όταν στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Τμήματος Τροχαίας Χανίων ακινητοποιήθηκε ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο. Το όχημα μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας οδικής βοήθειας, απ’ όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε από άγνωστους δράστες.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί και το πρωί της 30ής Απριλίου πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν δίκυκλο μοτοποδήλατο, ένα ξίφος, έξι φυσίγγια, μία σιδηρογροθιά και επτά αναδιπλούμενα μαχαίρια. Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε κηδεμόνες ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.