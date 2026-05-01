Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια σημαντική ανακάλυψη για τη γενετική ταυτότητα των φαλαινών, ανατρέποντας την αντίληψη ότι οι πληθυσμοί της Μεσογείου είναι πλήρως απομονωμένοι από εκείνους του Ατλαντικού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η “Fin whale” της Μεσογείου, παρότι αποτελεί έναν διακριτό πληθυσμό, διατηρεί γενετικές συνδέσεις με άλλες ομάδες, γεγονός που έχει καθοριστική σημασία για την προστασία της.

Η φάλαινα αυτή, το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη μετά τη γαλάζια φάλαινα, αποτελεί βασικό κρίκο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση της ισορροπίας των ωκεανών. Ωστόσο, οι πληθυσμοί της βρίσκονται υπό πίεση εδώ και χιλιάδες χρόνια, με τις επιστημονικές εκτιμήσεις να δείχνουν συνεχή μείωση τα τελευταία 200.000 χρόνια, πολύ πριν από τις σύγχρονες ανθρωπογενείς απειλές.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση πλήρων γονιδιωμάτων από φάλαινες της Μεσογείου, τα οποία συγκρίθηκαν με δείγματα από τον Βόρειο Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και άλλες περιοχές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αν και οι μεσογειακές φάλαινες έχουν αναπτύξει ξεχωριστά γενετικά χαρακτηριστικά, δεν είναι εντελώς αποκομμένες. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζεται γενετική ανάμειξη, στοιχείο που υποδηλώνει μετακινήσεις και διασταυρώσεις μεταξύ πληθυσμών.

Η ανακάλυψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις στρατηγικές διατήρησης. Μέχρι σήμερα, η Μεσόγειος θεωρούνταν μια «κλειστή» περιοχή για τον συγκεκριμένο πληθυσμό, γεγονός που οδηγούσε σε πιο απομονωμένες πολιτικές προστασίας. Ωστόσο, η ύπαρξη γενετικής επικοινωνίας με άλλες περιοχές υποδηλώνει ότι η διατήρηση της «συνδεσιμότητας» μεταξύ πληθυσμών είναι εξίσου κρίσιμη με την προστασία των ίδιων των ζώων.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι φάλαινες αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, τη ναυσιπλοΐα και τον υποθαλάσσιο θόρυβο. Σε αυτό το περιβάλλον, η γενετική ποικιλομορφία αποτελεί βασικό παράγοντα επιβίωσης, καθώς ενισχύει την ικανότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η προστασία των φαλαινών δεν μπορεί να περιορίζεται σε γεωγραφικά σύνορα. Αντίθετα, απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη, διεθνής προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις μετακινήσεις και τις γενετικές σχέσεις μεταξύ πληθυσμών. Σε έναν κόσμο όπου τα θαλάσσια οικοσυστήματα μεταβάλλονται ραγδαία, η κατανόηση αυτών των «αόρατων» δεσμών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον των μεγαλύτερων θηλαστικών του πλανήτη.