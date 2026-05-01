Ένα αποκαλυπτικό βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, στο οποίο διακρίνονται τρεις νεαροί να επιδεικνύουν απίστευτη ψυχραιμία, αλλά και προκλητικότητα, καθώς κρατούν όπλα και μαχαίριαέρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποίησε το cretalive.gr, οι τρεις νεαροί αρχικά απομακρύνονται, όμως επιστρέφουν στο σημείο με επιθετική διάθεση, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Όπως διακρίνεται στις εικόνες, οι νεαροί φαίνεται να συνομιλούν με άτομο του μπαρ, το οποίο βγαίνει έξω κρατώντας μαγκούρα και σηκώνει το χέρι του με έντονο εκνευρισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αδέλφια ηλικίας 23 και 18 ετών, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί, φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό. Ήδη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι νεαροί φέρονται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους, το οποίο κινούνταν ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας, ενώ συνέδραμαν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή για άλλο λόγο.

Η επιστροφή στο μπαρ και η επίθεση

Οι τρεις δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησαν αρχικά να μπουν στο μπαρ, όμως ο Αλβανός πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Εκείνοι αποχώρησαν, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψαν, έχοντας μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν τον 57χρονο εργαζόμενο υπό την απειλή των όπλων και του κατάφεραν μαχαιριά στον μηρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα με αβολίδωτα φυσίγγια.

Αιματηρή καταδίωξη στους δρόμους του Ηρακλείου

Αμέσως μετά, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημά τους για να διαφύγουν, ενώ πίσω τους ξεκίνησε καταδίωξη. Ακόμη και ο τραυματισμένος πορτιέρης, παρά την αιμορραγία, προσπάθησε να τους ακολουθήσει πεζός, αφήνοντας ίχνη αίματος στον δρόμο.

Οι νεαροί κινήθηκαν ανάποδα στη λεωφόρο Ιωνίας, όπου φέρονται να συγκρούστηκαν με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τελικά εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια, όμως ο 23χρονος συνελήφθη έπειτα από έντονη συμπλοκή.

Το αυτοκίνητο, με σπασμένα τζάμια και ίχνη αίματος, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Η Αστυνομία έχει ήδη στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό που αποτυπώνει κρίσιμες στιγμές του επεισοδίου.