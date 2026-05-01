Στην Καισαριανή ο κόσμος είχε την δυνατότητα να δει το φωτογραφικό υλικό που απέκτησε η Ελλάδα, τα ιδιόχειρα σημειώματα και τα πρόσωπα των 200 αγωνιστών που οδηγήθηκαν με θάρρος στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944.

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, συνδικάτα, φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τιμώντας τους 200 ήρωες που εκτελέστηκαν από τους Ναζί την 1η Μαΐου 1944. Το παρών έδωσε και απλός κόσμος κρατώντας ένα λουλούδι στο χέρι.

Στη μνήμη των 200 Κομμουνιστών, οι οποίοι αντιμετώπισαν τον θάνατο με το κεφάλι ψηλά, πλήθος κόσμου παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και την επίσημη ξενάγηση στον χώρο που αναβίωσε τις ιστορικές μνήμες για την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο.

Νωρίτερα, και λόγω των φωτογραφικών ντοκουμέντων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά από την απόκτησή τους από την ελληνική Πολιτεία, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν εξαιρετικά έντονο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο μουσείο που λειτουργεί στον χώρο, μέσα σε τρεις μήνες, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 25.000.

Δείτε φωτογραφίες