Μια θρασύτατη κλοπή ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στην Αρτέμιδα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν ολόκληρο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, με το ποσό που περιείχε να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:55 στη Λεωφόρο Καραμανλή 31. Το ΑΤΜ το οποίο ήταν εγκατεστημένο εξωτερικά σε κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ, φαίνεται να αποτέλεσε εύκολο στόχο, διευκολύνοντας τη δράση των δραστών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι εμπλεκόμενοι ήταν περισσότεροι από δύο.

Οι άγνωστοι προχώρησαν στην αποκόλληση του μηχανήματος από τη βάση του, το έσυραν και στη συνέχεια το φόρτωσαν σε αγροτικό όχημα. Με αυτόν τον τρόπο διέφυγαν προς την Αρτέμιδα, πριν γίνουν αντιληπτοί από περίοικους ή περαστικούς.

Η Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ήδη εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικά καταστήματα, καθώς οι δράστες είχαν απενεργοποιήσει τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.