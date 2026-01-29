Συνελήφθη 29χρονος Παλαιστίνιος στο κέντρο της Αθήνας για επίθεση εναντίον ζευγαριού.

Ο δράστης χρησιμοποίησε σχοινί με δεμένους γάντζους και κατέστρεψε οθόνη ΑΤΜ στην οδό Σταδίου.

Ένας 43χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ένας 29χρονος από την Παλαιστίνη συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, μετά από επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε εναντίον ενός ζευγαριού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 20:30 ο άνδρας επιτέθηκε με σχοινί, στο οποίο είχε δέσει γάντζους, σε ζευγάρι που επιχειρούσε να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ στην οδό Σταδίου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έσπασε την οθόνη του μηχανήματος και καταδίωξε τα θύματα, τα οποία κατέφυγαν σε κοντινό ξενοδοχείο για να προστατευθούν.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 43χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 29χρονο στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης περιουσίας.

Σύλληψη 42χρονου για απόπειρα απάτης στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 42χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας, καθώς φέρεται να επιχείρησε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ χρησιμοποιώντας τραπεζικές κάρτες «κλώνους».

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη για πλαστογραφία και απόπειρα κλοπής. Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε τραπεζικές κάρτες με στοιχεία που είχαν αντιγραφεί από άλλες κάρτες, καθώς και το ποσό των 1.160 ευρώ.