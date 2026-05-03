Αντιδράσεις κατέγραψαν οι θεράποντες γιατροί του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος για σχεδόν τρεις εβδομάδες νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, υπήρξε μια μικρή αντανακλαστική αντίδραση αλλά οι γιατροί παραμένουν ακόμη πολύ επιφυλακτικοί για το αν ήταν κάτι τυχαίο ή μία συνειδητή κίνηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την Πρωτομαγιά, ο Γιώργος Μυλωνάκης ανοίγει τα μάτια του και έχει κάποιες αντανακλαστικές αντιδράσεις.

Οι γιατροί δεν κάνουν λόγο για «αφύπνιση» αλλά καταγράφουν ότι έχει κάποιες αντιδράσεις μετά από την πάροδο ορισμένων ημερών που τον έβγαλαν από την καταστολή.

Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις αυτές μελετώνται και εκτιμώνται με προσοχή και αισιοδοξία.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία διακοπής των φαρμάκων καταστολής ολοκληρώθηκε πριν από δέκα ημέρες, ωστόσο μέχρι πρόσφατα ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.