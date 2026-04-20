Για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο παραμένει νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας με τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Οι θεράποντες ιατροί επισημαίνουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η κατάσταση του υφυπουργού εξακολουθεί να απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση και προσεκτική φροντίδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν κρίσιμες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεραστούν, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε σημειώνει πως οι επόμενες δέκα ημέρες θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικές.

Στο πλευρό του κ. Μυλωνάκη βρίσκονται καθημερινά συγγενείς και φίλοι, προσφέροντάς του στήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τις τελευταίες ημέρες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και στενοί συνεργάτες του υφυπουργού επισκέπτονται το νοσοκομείο για να ενημερωθούν σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης την Τετάρτη 15 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.