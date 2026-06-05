Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.

Η παραίτησή της είχε γίνει γνωστή την Τρίτη και σήμερα 5/6 παρέδωσε την επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ακολουθεί ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα αναμένεται να αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς».

Ο Γιάννης Δραγασάκης θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε ήδη παραιτηθεί επί Κασσελάκη.