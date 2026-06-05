Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Β3´ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η επικύρωση της ανάδειξης του νέου γραμματέα θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 16:00, όταν θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νεοεκλεγείσα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Σε εκείνη τη συνεδρίαση δεν θα υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη και η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο τιμόνι του κόμματος αναμένεται να γίνει διά βοής.

Από την επόμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη ή την Παρασκευή, θα ανακοινωθούν και οι σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα – καθώς ο Μητσοτάκης δεν θα περιοριστεί μόνο στην αντικατάσταση του Κυρανάκη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της ΝΔ

Αρμόδιες πηγές λένε ότι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ δεν αποτελεί «τυπική» εσωκομματική αλλαγή αλλά επιλογή με πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα.

Στην παρούσα συγκυρία – αναδιάταξης του σκηνικού μήνες πριν από τις εκλογές – τα ζητούμενα του Μητσοτάκη είναι η εξωστρέφεια της ΝΔ και επαναπροσέγγιση της παραδοσιακή ΝΔ εξού και ο Μητσοτάκης επιδιώκει ουσιαστικά μήνυμα ενίσχυσης του κομματικου μηχανισμοί – οργανωτικά, πολιτικά, επικοινωνιακά – με ένα στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης.

Ο Κυρανακης έχει κομματική διαδρομή στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ και στη βεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ως πρόεδρος δύο φορές).

Ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. «Είναι απ’ τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτελέσματα» λένε πηγές που γνωρίζουν τα εσωκομματικά και προσθέτουν ότι ο Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα Μητσοτάκη κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι η επιλογή Κυρανάκη είναι κίνηση στήριξης στη γενιά των 30άρηδων του κόμματος.