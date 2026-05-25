Ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και νέα μέτρα που αφορούν την κυκλοφορία στην Αττική.

Σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1», ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Μεταφορών παρατηρεί σαφή βελτίωση στην εικόνα των συγκοινωνιών. Όπως είπε, έχει ήδη καταγραφεί αύξηση στα δρομολόγια και στην επιβατική κίνηση, τονίζοντας ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο με νέο στόλο λεωφορείων που διαθέτει σύγχρονα κλιματιστικά συστήματα.

Αναφερόμενος στον Ηλεκτρικό, σημείωσε πως μέχρι το τέλος του έτους η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάσει στα πέντε λεπτά. Για το μετρό, υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμοι συρμοί έχουν αυξηθεί από 52 σε 61, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συντήρησης και αντικατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών πριν από τη λήξη του κύκλου ζωής τους.

Ρυθμίσεις για ηλεκτρικά πατίνια και κυκλοφοριακά μέτρα

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε ειδική αναφορά στα ηλεκτρικά πατίνια, ανακοινώνοντας αυστηρότερες ρυθμίσεις. Όπως εξήγησε, τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα απαγορευτεί η χρήση πατινιών από ανήλικους σε οποιονδήποτε δρόμο, ενώ για τους ενήλικες θα καθιερωθεί υποχρεωτική ασφάλιση. Επίσης, τα ενοικιαζόμενα πατίνια θα απαγορευτούν συνολικά για ανηλίκους.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε τρία νέα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της παρουσίας φορτηγών στους δρόμους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αντί των ΙΧ οχημάτων.

«Λάθος» η κριτική του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση

Σε πολιτικό επίπεδο, χαρακτήρισε «λάθος» την κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τον θεωρεί έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας. Παράλληλα, απέρριψε τα περί «μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο που είχε παρουσιάσει στους πολίτες.

Σχολιάζοντας την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι τον στεναχώρησε και τόνισε την ανάγκη για πρωτοβουλίες ενότητας.

Για τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε πως «για να έχεις ήρεμα νερά, πρέπει να ετοιμάζεσαι για ταραγμένες θάλασσες». Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει υπεροχή σε αέρα και θάλασσα, αποτελώντας πλέον πιο αξιόπιστο σύμμαχο για το ΝΑΤΟ.

Αναφορές σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Τέμπη

Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του πολιτικό εγχείρημα, εκτίμησε ότι «απευθύνεται σε θολά νερά» και πως θα επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του. Τόνισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συγκριθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ «επί των πεπραγμένων».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Μεταφορών παραμένει «σημαδεμένο» από την τραγωδία των Τεμπών. Όπως είπε, η ίδια δεν πρέπει να κρίνεται πολιτικά, καθώς είναι «μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της».

«Στόχος μας η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές»

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα προσέλθει στις κάλπες «με καθαρή συνείδηση», εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες.