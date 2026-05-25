Στη σειρά «Narcos» του Netflix, ο πρωταγωνιστής αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Υπάρχει ένα παλιό ρητό στην Αστυνομία: Οι κακοί πρέπει να είναι τυχεροί κάθε φορά. Οι καλοί αρκεί να είναι τυχεροί μόνο μία φορά». Στην περίπτωση των 11 ανθρώπων που αναφέρονται στη συνέχεια, ωστόσο, δεν έχει έρθει ακόμη αυτή η «μία φορά» που η τύχη θα χαμογελάσει στους «καλούς» της ιστορίας.

Για κάποιους από αυτούς τους 11 δεν υπάρχει καν μια διαθέσιμη φωτογραφία. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου δηλαδή αυτή υπάρχει, είναι παλιά ή ασπρόμαυρη και κακοφωτισμένη. Οι περισσότεροι είναι μεσήλικοι ή ακόμα και ηλικιωμένοι και βρίσκονται στη θέση του καταζητούμενου ήδη εδώ και πολλά χρόνια – κάτι που έχει, πιθανότατα, ως αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά τους να έχουν αλλάξει ή ακόμα και να μην είναι πλέον εν ζωή.

Στη σελίδα της Interpol – του διεθνούς οργάνου αστυνομικής συνεργασίας – υπάρχουν δημόσια καταχωρισμένες 6.437 «Ερυθρές Αγγελίες». Πρόκειται για σήματα αναζήτησης και συνεργασίας που αφορούν πρόσωπα που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και δημοσιεύονται κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται από την κάθε χώρα.

Υπάρχει, επίσης, μια σειρά φίλτρων για πιο συγκεκριμένη αναζήτηση: ο χρήστης μπορεί να διαλέξει το γένος και την ηλικία των ανθρώπων τους οποίους θέλει να δει από τη λίστα. Εάν, λοιπόν, επιλέξουμε την ελληνική υπηκοότητα ως κριτήριο αναζήτησης, στην οθόνη μας θα εμφανιστούν αυτοί οι 11 άνθρωποι.

Ο «κλασικός» Βασίλης Παλαιοκώστας

Πρόκειται, αναμφίβολα, για τον πιο διάσημο από τη λίστα των Ελλήνων στις λίστες της Interpol. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας παραμένει, άλλωστε, καταζητούμενος από το 2009, όταν δραπέτευσε (για δεύτερη φορά) από τις φυλακές Κορυδαλλού – και μάλιστα κινηματογραφικά, με ένα ελικόπτερο. Εκτοτε, έχει περάσει στη σφαίρα του «αστικού θρύλου» και έχει γράψει δύο βιβλία. Για τις ελληνικές και διεθνείς Αρχές, όμως, παραμένει ένας από τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς. Κι αυτό διότι κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απαγωγή, ληστείες, οπλοκατοχή και ανθρωποκτονία.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ο μοναδικός από τους Ελληνες στη λίστα των «Ερυθρών Αγγελιών» για τον οποίον υπάρχουν διαθέσιμες πολλές φωτογραφίες. Κάποιες από αυτές είναι ολόσωμες, ενώ άλλες είναι πορτρέτα του από προηγούμενα χρόνια και εμφανίζεται με μαλλιά και μουστάκι. Υπάρχει, επίσης, μια εικόνα του με διάφορες πιθανές μεταμφιέσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Οι 6 με διπλή υπηκοότητα

Υπάρχουν άλλα έξι άτομα στη λίστα που έχουν διπλή υπηκοότητα – ελληνική και ρωσική. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η μοναδική γυναίκα. Πρόκειται για τη Σοφία Αδαμίδη, η οποία γεννήθηκε το 1956 (70 ετών) στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, μιλάει μόνο τη ρωσική γλώσσα, ενώ η φωτογραφία που συνοδεύει τον «φάκελό» της χρονολογείται από το μακρινό 2005. Καταζητείται από τις ρωσικές Αρχές για υπεξαίρεση και απάτη.

Ο Ιρακλί Γκαβζία, από την πλευρά του, γεννήθηκε το 1956 στο Σουχούμι της Γεωργίας, την πρωτεύουσα της Αμπχαζίας. Μιλάει ελληνικά, ρωσικά και γεωργιανά και καταζητείται από τη Ρωσία για διακίνηση ναρκωτικών. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που συνοδεύει το όνομα εμφανίζεται ένας νεαρός με σκούρα μαλλιά και ριγέ μπλούζα και από πάνω η σφραγίδα των ρωσικών Αρχών – πιθανόν, πρόκειται για φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ο Γιούρι Γιανάκοφ είναι σήμερα 63 ετών. Και αυτός γεννήθηκε στη Γεωργία, αλλά στην πρωτεύουσά της, την Τιφλίδα. Η ρωσική Αστυνομία τον έχει «στο μάτι» για φόνο και απαγωγή. Μετά, σε μια ασπρόμαυρη, θολή φωτογραφία εμφανίζεται ένας καραφλός άνδρας φορώντας κοστούμι. Είναι ο Ιρακλί Σαββίδης, από την πόλη Τσάλκα της Νότιας Γεωργίας, η οποία ιδρύθηκε από Ελληνες του Πόντου στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Σαββίδης γεννήθηκε εκεί το 1955 και οι Ρώσοι τον καταζητούν για φόνο.

Για τον Αβταντίλ Ιανάκοβ υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες. Το «προφίλ» του έχει δύο φωτογραφίες από το 2004. Και στις δύο μοιάζει νεαρός και φοράει κοστούμι και γραβάτα – στη μία φαίνεται φρεσκοξυρισμένος, ενώ στην άλλη με γένια μερικών ημερών. Γεννήθηκε στην Τιφλίδα και είναι σήμερα 61 ετών. Περιγράφεται μετρίου αναστήματος, με μπλε μάτια και κοντά, σκούρα, σγουρά μαλλιά. Οι ρωσικές Αρχές τον ψάχνουν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία και κατοχή και μεταφορά όπλων και εκρηκτικών.

Τέλος, υπάρχει ο Αλεξάντρε Ικονόμοφ – γεννημένος στη Ρωσία το 1962 – που καταζητείται για φόνο.

Τα «φαντάσματα» και οι «Αμερικάνοι»

Η περίπτωση του τελευταίου ανήκει σε αυτούς για τους οποίους δεν υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη φωτογραφία. Για κάποιους λέγεται ότι δεν τους έχουν δει ποτέ και είναι κακοποιοί-φαντάσματα.

Εδώ συναντάμε και τον Κωνσταντίνο Νταλαγεώργο, ο οποίος γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα και, στη σελίδα της Interpol, αναφέρεται ότι καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 1990 στην Κω, ο Νταλαγεώργος βίασε και στη συνέχεια σκότωσε μια φινλανδή τουρίστρια σε ένα κάμπινγκ. Από τότε έχει εξαφανιστεί και δεν τον έχει δει κανένας για 36 χρόνια. Το 2013 δικάστηκε ερήμην και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Επόμενος στη λίστα των «φαντασμάτων» είναι ο Νίκος Τζωρτζάκης. Για αυτόν υπάρχει δημοσιευμένη μια καθαρή και ευκρινής φωτογραφία που δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά και πράσινα μάτια να χαμογελάει ελαφριά στον φακό. Είναι 72 ετών, γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, από την οποία καταζητείται μέχρι σήμερα. Του αποδίδεται σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Τέλος, υπάρχουν οι δύο αποκαλούμενοι «Αμερικάνοι». Ο Δημήτρης Αμασιάδης καταζητείται από τις ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και ο Δημήτρης-Αθανάσιος Ανδρουτσόπουλος για δολοφονία. Ο τελευταίος, γεννηθείς στο Σικάγο, είναι σήμερα 50 ετών. Στην περιγραφή του αναφέρεται πως έχει μια ουλή στο αριστερό μάγουλο και τατουάζ στο στήθος και στα δύο χέρια. «Καρδιά και φτερά στο αριστερό χέρι», αναφέρει η σελίδα της Interpol.

Ποιους καταζητεί η Ελλάδα

Αν αλλάξουμε λίγο τα κριτήρια αναζήτησης, μπορούμε να βρούμε στη λίστα των «Ερυθρών Αγγελιών» και αυτούς που καταζητεί η Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν τέσσερα αποτελέσματα – δύο από αυτά είναι οι προαναφερόμενοι Παλαιοκώστας και Νταλαγεώργος. Οι άλλοι δύο είναι Αλβανοί που καταζητούνται για παράνομη υλοτομία. Οι Ταουλάντ και Εργέστ Μέμο φέρεται να ήταν μέλη της λεγόμενης «μαφίας του ξύλου» που δρούσε τα προηγούμενα χρόνια – στις αρχές της δεκαετίας του 2010 – στις πλαγιές του Γράμμου. Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατηγορούνται για αποψίλωση δεκάδων στρεμμάτων δασών κοντά στην Κόνιτσα, εντός ελληνικού εδάφους, με την αξία της παράνομης ξυλείας να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Οι «Ερυθρές Αγγελίες» και η μαύρη λίστα του Ερντογάν

Η Interpol ξεκαθαρίζει ότι μια «Ερυθρά Αγγελία» δεν αποτελεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Αντίθετα, αποτελεί ένα αίτημα αναζήτησης και συνεργασίας από μία χώρα στις ξένες διωκτικές αρχές, για άτομα που θεωρούνται (για την εισηγήτρια χώρα) επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και καταζητούνται από αυτήν. Συνεπώς, δεν καταζητούνται από την ίδια τη διεθνή υπηρεσία αστυνομικής συνεργασίας, αλλά από μία συγκεκριμένη κρατική Αρχή. Επίσης, κάθε κράτος αποφασίζει ξεχωριστά το τι νομική αξία θα δώσει στον «κόκκινο κατάλογο» και εάν θα κάνει σχετικές συλλήψεις με βάση αυτόν.

«Οι Ερυθρές Αγγελίες δημοσιεύονται από την Interpol κατόπιν αιτήματος μιας χώρας – μέλους. Είναι σημαντικές γιατί χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν ταυτόχρονα τις αστυνομικές αρχές σε όλες τις χώρες για διεθνώς καταζητούμενους και φυγάδες», γράφει η ιστοσελίδα της. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλές από τις «Ερυθρές Αγγελίες» δεν δημοσιεύονται και είναι αυστηρά και μόνο για αστυνομική χρήση. Αυτό ίσως εξηγεί το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μόνο τέσσερις καταχωρήσεις και σίγουρα οι δύο αλβανικής καταγωγής «περιβαλλοντικοί εγκληματίες» δεν αντιπροσωπεύουν τον υπ’ αριθμό ένα δημόσιο κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, τα όρια για το τι εν τέλει δημοσιεύεται στον «κόκκινο κατάλογο» του διεθνούς αστυνομικού οργάνου και τι όχι είναι, μάλλον, θολά.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι υπάρχει και μια σειρά αδικημάτων για τα οποία η Interpol δεν εκδίδει «Ερυθρές Αγγελίες». Σε αυτά περιλαμβάνονται αδικήματα που σε διάφορες χώρες μπορούν να θεωρηθούν «αμφιλεγόμενα», λόγω πολιτισμικών ή ηθικών συνηθειών ή αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Η ίδια η υπηρεσία δηλώνει ρητά ότι απέχει από οποιαδήποτε εμπλοκή σε πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και στρατιωτικές δραστηριότητες.

Εκτιμάται ότι αυτό γίνεται για να μην υπάρχει αλόγιστη χρήση του μηχανισμού των «Ερυθρών Αγγελιών», ειδικά από καθεστώτα τα οποία διώκουν χιλιάδες ανθρώπους για πολιτικούς λόγους, όπως είναι η Τουρκία.

Το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο. Το καθεστώς Ερντογάν, από το 2016 και μετά, έχει στείλει χιλιάδες αιτήματα, κυρίως για φερόμενους υποστηρικτές του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2016 μέχρι το 2025, η Τουρκία έστειλε αίτημα για 3.579 «Ερυθρές Αγγελίες» που αφορούσαν γκιουλενιστές, σε μια πρακτική που χαρακτηρίστηκε καταχρηστική και κατευθυνόμενη. Σήμερα, στις λίστες της Interpol δεν υπάρχει ούτε ένα πρόσωπο που να καταζητείται από τις τουρκικές αρχές. Αντίθετα, σχεδόν οι μισές (3.153 από τις 6.439) δημοσιευμένες «Ερυθρές Αγγελίες» αφορούν πρόσωπα που καταζητούνται από τη Ρωσία.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι υπάρχουν και άλλων χρωμάτων προειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, οι «Κίτρινες Αγγελίες», που αφορούν εξαφανισμένα άτομα – και είναι επίσης δημόσια διαθέσιμες – όπως και οι «Μαύρες» που αφορούν μη ταυτοποιημένες σορούς (αυτές δεν δημοσιεύονται).