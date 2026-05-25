Απέραντη θλίψη και αναπάντητα ερωτηματικά επικρατούν στη Ρόδο μετά την είδηση για τον ξαφνικό χαμό μιας νέας κοπέλας, μόλις 24 ετών.

Η άτυχη κοπέλα, που διέμενε στην περιοχή Αφάντου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο υπνοδωμάτιό της από στενά συγγενικά της πρόσωπα.

Οι προσπάθειες του ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψη της 24χρονης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την επαναφέρουν στη ζωή. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της.

Ερωτηματικά για τα αίτια του θανάτου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ήταν υγιής. Το γεγονός αυτό εντείνει το σοκ της τοπικής κοινωνίας και μεγαλώνει τα ερωτηματικά γύρω από τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.

Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή

Την υπόθεση ερευνά η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Ήδη έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.