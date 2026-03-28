Βαρύ πένθος στο Λασίθι έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του 21χρονου Χρήστου-Παναγιώτη Λιαπάκη, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές αναμένουν τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στην τραγωδία.

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πόρτα του υπνοδωματίου του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, καθιστώντας απαραίτητες τις πρόσθετες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί. Οι οικείοι του 21χρονου αναφέρουν, ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ η τελική εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος-Παναγιώτης είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και σχεδίαζε να συνεχίσει τις σπουδές του, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο, Κυριακή 28 Μαρτίου, στην εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον μοναχογιό της οικογένειας, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης.