Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας ο αιφνίδιος θάνατος 35χρονης νηπιαγωγού, που έχασε τη ζωή της, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Η κηδεία της άτυχης 35χρονης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 2.00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε την Τρίτη τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη. Πρόκειται για μια κατάσταση, που όπως σημειώνουν ειδικοί, θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί έγκαιρα, εφόσον είχαν αξιολογηθεί σωστά τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες παρουσίαζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά προβλήματα. Τα συμπτώματα αυτά δεν θεωρήθηκαν ανησυχητικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί ραγδαία και να αποβεί μοιραία, όπως ανέφερε το epiruspost.gr.

Η Αστυνομία της Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ενσωματωθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/2). Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και, παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.